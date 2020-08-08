Хомчак: одиночні постріли на Донбасі можна було б не враховувати в статистику



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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак

За словами Хомчака, слід відрізняти одиночні постріли з боку бойовиків від обстрілів

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що не варто перебільшувати значення поодиноких порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, такі постріли можна було б не враховувати в статистику.

Про це він заявив в ході робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Донецьку область, повідомляє пресслужба глави держави.

За словами Хомчака, слід відрізняти одиночні постріли з боку бойовиків від обстрілів. Він уточнив, що з початку перемир'я не зафіксовано жодного обстрілу. А поодинокі постріли були і раніше при більш серйозних обстрілах.

«Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що нікого не обманюємо. В першу чергу суспільство, щоб всі розуміли, що відбувається. Загалом їх можна було б не враховувати», – зазначив Хомчак.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак закликав українців не піддаватися «керованим провокаціям» та «гібридним проявам паніки».

До слова, окупанти на Донбасі від початку доби 7 серпня тричі порушили перемир'я.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Донбасі запевнив військових, що «ніхто нічого не збирається здавати».

Як повідомлялося, Зеленський зібрався перевірити моральний стан українських військових на Донбасі.

Напередодні Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та переконався, що місцеві жителі дотримуються карантинних вимог.

Крім того Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Бойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.