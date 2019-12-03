На Донбасі блокпости бойовиків тричі не пропустили патрулі ОБСЄ



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Бойовики пояснили своє рішення «проведенням робіт із розмінування»

Протягом вихідних, 30 листопада та 1 грудня, представники незаконних збройних формувань не пропустили патрулі спостерігачів ОБСЄ на трьох блокпостах в непідконтрольних районах Донецької області.

Про це зазначено у звіті СММ ОБСЄ.

«30 листопада на блокпості приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили спостерігачам у проїзді на південь до н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) і на захід до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на «проведення робіт з розмінування», - йдеться у звіті.

Окрім цього, у неділю, 1 грудня на блокпості на захід від Безіменного (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) та на блокпості біля н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) член НЗФ заблокував патрулю ОБСЄ в'їзд до непідконтрольних урядові районів, пояснюючи своє рішення «проведенням робіт із розмінування».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську.