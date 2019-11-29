Глава ОБСЄ у Станиці Луганській говорив про безальтернативність мінських угод



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28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуває очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак

Лайчак розповів про свої очікування від зустрічі лідерів Нормандської четвірки

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську, повідомляє Lb.ua.

Разом з головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм він оглянув відновлений міст на КПВВ Станиця Луганська і дав короткий коментар журналістам.

«У мене є очікування від зустрічі лідерів Нормандської четвірки, і я б дійсно хотів бачити план конкретних кроків, щоб ту позитивну динаміку, яка у нас є, її зберегти і йти далі. Тому що альтернативи виконанню Мінських домовленостей немає. І якщо ми дійсно хочемо миру, тоді треба це виконувати», - сказав Лайчак.

Він також висловив підтримку територіальній цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, у жовтні голова МЗС України та голова МЗС Словаччини, що головує в ОБСЄ, обговорили мир на Сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, що сьогодні, «Народна рада» підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон «ДНР», згідно з яким «межі» території незаконно формування закріплюються в межах усієї Донецької області України.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.



