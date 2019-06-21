На Донбасі бойовики дев'ять разів за добу порушили режим припинення вогню



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Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму

Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму, повідомляє 21 червня штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них:

поблизу населеного пункту Опитне, з напрямку Веселе – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Авдіївки, з напрямку Спартак – з великокаліберного кулемету;

Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка – з автоматичних гранатометів;

околиці Лебединського, з напрямку Ужівка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – зі станкового протитанкового гранатомету.

За даними штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Луганського, з напрямку Нижнє Лозове – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі Новолуганське, з напрямку населеного пункту Доломітне – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – зі 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - зазначили в штабі ООС.