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    Піротехніки за тиждень знешкодили майже 80 мін на Донбасі

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    Сапери на Дондасі - Піротехніки за тиждень знешкодили майже 80 мін на Донбасі
    Сапери на Дондасі

    Спеціалістами було обстежено 48,26 га місцевості на Донбасі

    Піротехніки за тиждень, провівши обстеження півсотні гектарів території, виявили і знешкодили на Донбасі 77 мін.

    Про це в неділю повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, протягом тижня сили і засоби підрозділів ГУ ДСНС України в Донецькій і Луганській областях зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт і забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих в межах контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

    «Зокрема, обстежено 48,26 га місцевості в населених пунктах Крута Балка, Никифорівка і Золоте - території, що прилягає до Донецької фільтрувальної станції, Никифорівського родовища тугоплавких глин і КПВВ «Золоте». Під час виконання цих робіт виявлено і знищено 77 вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

    До слова, у неділю окупанти обстріляли військових поблизу Золотого.

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