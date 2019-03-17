На Донбасі через ворожі обстріли загинув військовий, ще один поранений



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За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено

16 березня російські окупаційні війська два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у районі населеного пункту Хутір вільний.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, позаминулої доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, при цьому з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вогонь відкривався тричі.