На Донбасі чоловік підірвався на розтяжці

Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»

У Донецькій області біля контрольного поста Березове-2 чоловік звернув з дороги в ліс і підірвався на розтяжці. Про це повідомляється на сайті ДПСУ. Це сталося в 100 метрах від контрольного поста, де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. За попередньою інформацією, чоловік підірвався на розтяжці гранати РГД-5.



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Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»

У Донецькій області біля контрольного поста Березове-2 чоловік звернув з дороги в ліс і підірвався на розтяжці.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

Це сталося в 100 метрах від контрольного поста, де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався на розтяжці гранати РГД-5.

«У результаті вибуху громадянину України, який рухався пішки з непідконтрольною території і зайшов за асфальтове покриття в лісосмугу, осколками посічені ноги», – йдеться у повідомленні.

Пораненому надали медичну допомогу, загрози його життю немає.

Нагадаємо, у Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.