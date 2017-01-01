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    На Донбасі чоловік підірвався на розтяжці

    Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»
    У Донецькій області біля контрольного поста Березове-2 чоловік звернув з дороги в ліс і підірвався на розтяжці. Про це повідомляється на сайті ДПСУ. Це сталося в 100 метрах від контрольного поста, де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. За попередньою інформацією, чоловік підірвався на розтяжці гранати РГД-5.
    • Вчора, 03:28
    • Розсилка

    Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»

    У Донецькій області біля контрольного поста Березове-2 чоловік звернув з дороги в ліс і підірвався на розтяжці.

    Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

    Це сталося в 100 метрах від контрольного поста, де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ.

    За попередньою інформацією, чоловік підірвався на розтяжці гранати РГД-5.

    «У результаті вибуху громадянину України, який рухався пішки з непідконтрольною території і зайшов за асфальтове покриття в лісосмугу, осколками посічені ноги», – йдеться у повідомленні.

    Пораненому надали медичну допомогу, загрози його життю немає.

    Нагадаємо, у Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 

    бойовики на Донбасі ЗСУ дороги Донеччина військові
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