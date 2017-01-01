На Донбасі чоловік підірвався на розтяжці
- Вчора, 03:28
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Розсилка
Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»У Донецькій області біля контрольного поста Березове-2 чоловік звернув з дороги в ліс і підірвався на розтяжці.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Це сталося в 100 метрах від контрольного поста, де спільно несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ.
За попередньою інформацією, чоловік підірвався на розтяжці гранати РГД-5.
«У результаті вибуху громадянину України, який рухався пішки з непідконтрольною території і зайшов за асфальтове покриття в лісосмугу, осколками посічені ноги», – йдеться у повідомленні.
Пораненому надали медичну допомогу, загрози його життю немає.
Нагадаємо, у Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.