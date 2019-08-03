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    На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

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    На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

    Від початку поточної доби було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків

    Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи десять разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу Новоселівки Другої терористи вели вогонь з ручного протитанкового гранатомету, українські позиції неподалік Богданівки двічі були обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Околиці Павлополя потрапили під вогонь зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік Нижньотеплого бойовики двічі обстріляли українських військових з великокаліберних кулеметів. Поблизу Луганського терористи вели вогонь автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі Світлодарська українські позиції були обстріляні з великокаліберного кулемету. Неподалік Південного бойовики двічі стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    У штабі додали, що за минулу добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

    Від початку поточної доби було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків: поблизу Кримського зі стрілецької зброї та неподалік Майорська з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

    Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений.

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