На Донбасі двоє українських військових отримали поранення



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Від початку поточної доби було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу Новоселівки Другої терористи вели вогонь з ручного протитанкового гранатомету, українські позиції неподалік Богданівки двічі були обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Околиці Павлополя потрапили під вогонь зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік Нижньотеплого бойовики двічі обстріляли українських військових з великокаліберних кулеметів. Поблизу Луганського терористи вели вогонь автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі Світлодарська українські позиції були обстріляні з великокаліберного кулемету. Неподалік Південного бойовики двічі стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі додали, що за минулу добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків: поблизу Кримського зі стрілецької зброї та неподалік Майорська з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений.