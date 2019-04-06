На Донбасі не працюють два пункти пропуску



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КПВВ «Гнутове» закрито на реконструкцію

Не працюють КПВВ «Гнутове» і «Мар'їнка»

На Донбасі 6 квітня не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду «Гнутове» і «Мар'їнка». Про це як повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

«КПВВ «Гнутове» закрито на реконструкцію. У зв'язку з цим пропуск в межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Гнутове-Талаківка-Маріуполь» не проводиться. Роботи з облаштування триватимуть до 8 квітня», – йдеться у повідомленні.

Крім того, тимчасово призупинено пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ «Мар'їнка». Це пов'язано з обстрілом бойовиками дорожнього коридору на цьому напрямку. Рішення про відкриття буде прийматися додатково.

Решта КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно і функціонують в штатному режимі.