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    На Донбасі окупанти двічі порушили тишу – Міноборони

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    Ворог використовував стрілецьку зброю - На Донбасі окупанти двічі порушили тишу – Міноборони
    Ворог використовував стрілецьку зброю
    Ілюстраційне фото

    Бойових втрат немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби 26 лютого двічі відкривали вогонь у напрямку позицій Збройних сил України.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

    Бойових втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає.

    Раніше, Кравчук прокоментував обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі.

    Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

    Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

    28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Міноборони війна
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