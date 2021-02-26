На Донбасі окупанти двічі порушили тишу – Міноборони

Бойових втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби 26 лютого двічі відкривали вогонь у напрямку позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає.

Раніше, Кравчук прокоментував обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.