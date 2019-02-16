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    На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені

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    Під час розмінування на Донеччині загинув рятувальник, трьох поліцейських поранено - На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені
    Під час розмінування на Донеччині загинув рятувальник, трьох поліцейських поранено
    Фото: Нацполіція

    Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік

    Поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    Як повідомляється, інцидент стався під час розмінування і вилучення вибухівки у виявленому поблизу Пісків схроні бойовиків.

    Внаслідок надзвичайної події смертельні травми отримав 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області.

    «Серед поранених - працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об'єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік», - розповіли в поліції.

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    На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені
    На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені
    На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені
    На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені
    Фото: Нацполіція

    Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив у Facebook, що троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.

    «Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух, внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці, а троє співробітників поліції отримали осколкові поранення», – зазначив Князєв.

    За його словами, для евакуації поранених на місце події направили санавіацію.

    Обставини інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, сьогодні в одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.

    вибух ДСНС Донеччина розмінування Сергій Князєв Facebook
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