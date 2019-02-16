На Донбасі під час розмінування загинув сапер, троє поліцейських поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час розмінування на Донеччині загинув рятувальник, трьох поліцейських поранено Фото: Нацполіція

Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік

Поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як повідомляється, інцидент стався під час розмінування і вилучення вибухівки у виявленому поблизу Пісків схроні бойовиків.

Внаслідок надзвичайної події смертельні травми отримав 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області.

«Серед поранених - працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об'єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік», - розповіли в поліції.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив у Facebook, що троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.

«Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух, внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці, а троє співробітників поліції отримали осколкові поранення», – зазначив Князєв.

За його словами, для евакуації поранених на місце події направили санавіацію.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні в одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.