На Донбасі поранено одного українського військового



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Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки.

За минулу добу у ході бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки.

За даними розвідки двоє окупантів загинули та шістьох поранено.