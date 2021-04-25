На Донбасі презентували макет вітчизняного електромобіля (відео)

Вартість такої автівки на ринку може сягати $12 тис

Машина під назвою «Єва» створена викладачами та студентами Університету ім. Даля

Макет електромобіля під робочою назвою «Єва» було продемонстровано науковцями Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Про це ййдеться на сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що автомобіль за технічними характеристиками відповідатиме світовим стандартам і матиме покращені характеристики з безпеки і комфорту.

Електромобіль у нинішньому його вигляді здатний проїхати до 100 км та розвивати швидкість до 80 км/год. Швидкість обмежена програмно. Автомобіль оснащено електродвигуном, електробатареєю (конструкцією передбачено встановлення до двох батарей). Автомобіль має рамну конструкцію. Кузов виготовлено зі склопластику.

Вартість такої автівки на ринку може сягати 12 тисяч доларів США.

Раніше стало відомо, що Україна – найстаріше в Європи з точки зору середнього віку автомобілів. Якщо середній вік авто в Європейському Союзі – 11,5 років, то вітчизняний віковий показник знаходиться на рівні 22,7 року.