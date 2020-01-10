Світу представили електрокар створений кількома компаніями



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Автомобіль оснащений двома двигунами потужністю 268 кінських сил кожен і може розганятися до 100 км/год за 4,8 сек

У створенні електромобіля, крім Sony взяли участь BlackBerry, Bosch, Nvidia, Qualcomm і інші

Японська компанія Sony на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі представила концепт свого першого електрокара Vission-S.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що електромобіль оснащений 33 різними внутрішніми та зовнішніми датчиками, кількома широкоекранними дисплеями, аудіосистемою «360 Reality Audio».

Крім Sony в цьому проекті беруть участь BlackBerry, Bosch, Nvidia, Qualcomm і інші. Основу для електромобіля створила компанія—виробник автозапчастин Magna.

Автомобіль оснащений двома двигунами потужністю 268 кінських сил кожен і може розганятися до 100 км/год за 4,8 сек. Максимальна швидкість може досягати 240 км\год.

На даний момент невідомо, коли компанія планує запустити електромобіль у виробництво.

Як повідомлялося, минулого року в Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів.