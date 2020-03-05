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    Технології

    Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq

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    Повнопривідна версія з двома електродвигунами зможе похвалитися потужністю 306 к.с. - Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq
    Повнопривідна версія з двома електродвигунами зможе похвалитися потужністю 306 к.с.

    Серійне виробництво Skoda Enyaq почнеться в 2021 році

    Німецький автогігант Volkswagen у березні показав свій перший електричний кросовер – ID 4 і почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq.

    Зазначається, що автомобіль помітили під час їздових тестів.

    Експерти пишуть, що поки багато панелей кузова замасковані під накладками, тому судити про зовнішність передчасно. «Задні ліхтарі виконані в дусі Kodiaq, але це теж всього лише ілюзія. Ймовірно, деякі стилістичні рішення будуть перейняті у торішнього концепту Skoda Vision iV», - йдеться в розповіді очевидців.

    Enyaq (назва походить від ірландського жіночого імені Enya, яке означає «джерело життя») побудований на єдиній платформі MEB, яка лежить в основі всіх свіжих електромобілів німецького концерну.

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    Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq
    Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq
    Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq
    Німецький автогігант почав тестувати передсерійний прототип електрокара Skoda Enyaq

    Ймовірно, істотних технічних відмінностей Skoda Enyaq від Volkswagen ID.4 передбачено не буде. Про останній офіційно відомий лише запас ходу (500 км). Очікується, що віддача електромоторів за прикладом хетча ID.3 складе 150 або 204 к.с. Повнопривідна версія з двома електродвигунами зможе похвалитися потужністю 306 к.с.

    Офіційна презентація Skoda Enyaq пройде пізніше в 2020-му році. Серійне виробництво почнеться в 2021 році.

     

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