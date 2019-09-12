На Донбасі при виконанні бойового завдання загинув боєць Нацгвардії



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Військовий загинув при виконанні бойового завдання

На Донбасі 12 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув боєць Національної Гвардії. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання.

Обставини події з'ясовуються.

Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку доби 12 вересня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл відбувалися поблизу Харчовиків, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецка, Авдіївки, Новгородського, Зайцевого, Кримського і Травневого.