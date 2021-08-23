На Донбасі російські бойовики дистанційно замінували територію

Російські найманці з безпілотників скидають міни на українську територію

Минулої доби в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

Протягом минулої доби, 22 серпня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.