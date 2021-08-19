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    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського

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    Василь Островський із Львова загинув під Луганськом 19 серпня - Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського
    Василь Островський із Львова загинув під Луганськом 19 серпня
    Фото: facebook.com/zamulachristina

    Військовий був на бойовому чергуванні і саме у цей момент ворожий снайпер смертельно поранив його

    Сьогодні у районі проведення Операції Об’єднаних сил унаслідок снайперського вогню загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський. Про це написала в фейсбуці голова Львівської РДА Христина Замула.

    «Сьогодні вранці на фронті від кулі снайпера загинув мешканець Львова, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження», – йдеться в повідомленні.

    У загиблого бійця залишився син. Островський – виходець села Сороки-Львівські.

    Відомо, що військовий перебував на посаді командира мотопіхотного відділення.

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    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського
    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського
    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського
    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського
    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського

    «Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою», – пише на ФБ голова Львівської ОДА Максим Козицький.

    24-та бригада 19 серпня по обіді підтвердила втрату.

    «Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, загинув наш побратим – старший солдат Островський Василь Степанович», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що військовий знаходився на бойовому чергуванні і саме у цей момент ворожий снайпер смертельно поранив його.

    Островський народився 21 липня 1980 року на Львівщині. Нещодавно він відзначав своє 41-річчя.

    «Побратими та командування підрозділу, де старший солдат Островський проходив службу вже два з половиною роки, згадують його як сміливого, порядного, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів та товаришів», – додали в бригаді.

    Василь Островський – четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

    7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

    10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

    16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина армія війна вбивство снайпер Операція Об’єднаних сил солдат
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    Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського