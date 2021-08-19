Снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського

Військовий був на бойовому чергуванні і саме у цей момент ворожий снайпер смертельно поранив його

Сьогодні у районі проведення Операції Об’єднаних сил унаслідок снайперського вогню загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський. Про це написала в фейсбуці голова Львівської РДА Христина Замула.

«Сьогодні вранці на фронті від кулі снайпера загинув мешканець Львова, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження», – йдеться в повідомленні.

У загиблого бійця залишився син. Островський – виходець села Сороки-Львівські.

Відомо, що військовий перебував на посаді командира мотопіхотного відділення.

«Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою», – пише на ФБ голова Львівської ОДА Максим Козицький.

24-та бригада 19 серпня по обіді підтвердила втрату.

«Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, загинув наш побратим – старший солдат Островський Василь Степанович», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий знаходився на бойовому чергуванні і саме у цей момент ворожий снайпер смертельно поранив його.

Островський народився 21 липня 1980 року на Львівщині. Нещодавно він відзначав своє 41-річчя.

«Побратими та командування підрозділу, де старший солдат Островський проходив службу вже два з половиною роки, згадують його як сміливого, порядного, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів та товаришів», – додали в бригаді.

Василь Островський – четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.