Загострення на Донбасі: бойовики застосували важку артилерію

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Окупанти з артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм міномету здійснили обстріл позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне

Минулої доби, 3 грудня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями українських військ.

Також окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

«Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», – додали у штабі.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали, додали у пресцентрі.

Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

«Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», – резюмується у звіті.