На Донбасі снайпер бойовиків вбив українську військову Ярославу Никоненко
Ярослава Никоненко служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України
15 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Сергіївна Никоненко.
Про це йдеться в повідомленні 101 бригади в Facebook.
Ярослава Никоненко, 25.08.1983 року народження, служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України.
«Сповіщаємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!», - зазначається в повідомленні.
Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.
Як зазначає військовий Анатолій Штефан у Facebook, Никоненко Ярослава донька загиблого воїна «Айдар».
Раніше повідомлялося, що з початку поточної доби, 15 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення.