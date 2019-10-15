На Донбасі снайпер бойовиків вбив українську військову Ярославу Никоненко



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Ярослава Никоненко служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України

15 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Сергіївна Никоненко.

Про це йдеться в повідомленні 101 бригади в Facebook.

Ярослава Никоненко, 25.08.1983 року народження, служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України.

«Сповіщаємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!», - зазначається в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

Як зазначає військовий Анатолій Штефан у Facebook, Никоненко Ярослава донька загиблого воїна «Айдар».

Раніше повідомлялося, що з початку поточної доби, 15 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення.