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    Війна на Донбасі: загинули двоє військових, ще один отримав поранення

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    Війна на Донбасі: загинули двоє військових, ще один отримав поранення

    Сьогодні бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції

    Із початку поточної доби, 15 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Досвідченого, неподалік Новотроїцького, у Лебединського, поблизу Павлополя, неподалік Харчовика, у Авдіївки, поблизу Мар'їнки.

    Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» здійснив три обстрілу по українських позиціях: у Золотого і неподалік Новолуганского.

    «Протягом поточної доби, внаслідок підступних дій снайперів, два військовослужбовців Об'єднаних сил загинули. Ще один військовий отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

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