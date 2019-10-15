Війна на Донбасі: загинули двоє військових, ще один отримав поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції

Із початку поточної доби, 15 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Досвідченого, неподалік Новотроїцького, у Лебединського, поблизу Павлополя, неподалік Харчовика, у Авдіївки, поблизу Мар'їнки.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» здійснив три обстрілу по українських позиціях: у Золотого і неподалік Новолуганского.

«Протягом поточної доби, внаслідок підступних дій снайперів, два військовослужбовців Об'єднаних сил загинули. Ще один військовий отримав поранення», - йдеться в повідомленні.