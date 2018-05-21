На Донбасі сьогодні бойовики 12 разів обстрілювали позиції Збройних сил

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Підрозділи Об’єднаних сил вміло ведуть активну оборону

Внаслідок ворожих обстрілів втрат немає

З початку сьогоднішньої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі вже зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

«З опівночі, станом на 09.00, вже зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі та зранку ворог вів обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм по оборонцям Троїцького, Водяного, та двічі — по захисникам Залізного.

Вогонь з гранатометів та стрілецької зброї противник також вів в бік опорних пунктів українських захисників поблизу н.п. Гнутове, Водяне, Павлопіль, Широкине та Піски. По оборонцям Гнутового та Водяного зафіксовано спостерігався ворожий вогонь з озброєння БМП.

Підрозділи Об’єднаних сил вміло ведуть активну оборону. Внаслідок ворожих обстрілів втрат немає.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків.





