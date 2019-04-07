На Донбасі сьогодні зафіксовано вже три ворожі обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 09:00 до 10:00 ворог вів обстріл оборонців Гнутового

Одразу з опівночі бойові дії тривали протягом майже двох годин в районі Широкиного

Від початку доби станом на 12:00 у районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано три ворожих обстріли. При цьому ворог застосовував міномети різних калібрів. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку бойовиків зафіксовано три ворожих обстріли. Одразу з опівночі бойові дії тривали протягом майже двох годин в районі Широкиного. З напрямку від Саханки бойовики вели вогонь по позиціям підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї»,- сказав Гуцуляк.

Так, 06:45 з напрямку від окупованого селища Молодіжне, противник здійснив мінометний обстріл захисників Катеринівки. Тут зафіксовано близько 10 розривів від ворожих мін 120-го та 82-го калібрів.

«З 09:00 до 10:00 ворог вів обстріл оборонців Гнутового. Від села Верхньошироківське окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — зазначив Гуцуляк.