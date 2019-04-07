На Донбасі у чергах на контрольних пунктах застрягли 145 автомобілів



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У КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення ООС, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 30/10; «Новотроїцьке» — 20/85

Сьогодні вранці у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд стояли 145 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.

«У КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення ООС, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 30/10; «Новотроїцьке» — 20/85», - йдеться у повідомленні.

Також учора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» завадили спробі переміщення на тимчасово окуповану територію України електрообладнання вартістю майже 40 тисяч гривень.

«Товар, що переміщувався з порушенням встановлених правил вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення», — додали прикордонники.