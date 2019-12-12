На Донбасі унаслідок конфлікту в 2019 році поранено 136 цивільних, убито 26, - Моніторингова місія ООН



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Очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер Фото: ООН

Глава Моніторингової місії наголосила, що загальне число загиблих від конфлікту цивільних осіб продовжує зростати

Із середини вересня до середини листопада 2019 року на сході України убито шістьох осіб із числа цивільних, 36 отримали поранення, зазначають у Моніторинговій місії ООН.

«Конфлікт продовжує щодня впливати на цивільне населення сходу України. Протягом звітного періоду (з 16 вересня до 15 листопада цього року) шестеро цивільних осіб було вбито, 36 - поранено. Загальна кількість жертв серед цивільного населення у 2019 році становила 162 людини станом на 15 листопада, зокрема 26 убитих і 136 поранених», - сказала глава місії ООН в Україні Матильда Богнер на брифінгу в четвер у Києві, презентуючи останню у 2019 році доповідь Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні.

За її словами, ця цифра є найнижчою порівняно з аналогічними періодами за весь період конфлікту, але «загальне число загиблих від конфлікту цивільних осіб продовжує зростати».

«Із середини квітня 2014 року, коли виник конфлікт, загальна кількість убитих серед цивільного населення по обидві сторони лінії зіткнення становить 3 тис. 344 людини, а кількість поранених перевищує 7 тис. осіб із обох сторін», - сказала Богнер.

Глава Моніторингової місії наголосила, що сторони конфлікту мають «зробити все можливе, щоб звести до нуля кількість жертв серед цивільного населення».

У цьому контексті, як зазначається у звіті, вкрай важливо дотримуватися режиму повного припинення вогню до кінця року, що закріплено у комюніке за підсумками «нормандської зустрічі» у Парижі 9 листопада.

Джерело: Інтерфакс-Україна