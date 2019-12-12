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    Думки вголос

    Путін мріяв про відхилення Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Путін мріяв про відхилення Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу

    Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії

    У Європейська Солідарність є підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі:

    • поява в паризькому комюніке нав’язаної Путіним формули Штайнмаєра;
    • українська делегація не підняла питання дорожньої карти;
    • коту під хвіст пішло напрацювання по миротворцях ООН;
    • за вирішення таких складних проблем відповідає влада, а не опозиція;
    • фігуранти касетного скандалу-2 сфабрикували ще одну справу – за нібито державну зраду при підписанні Мінських угод.

    Три документи, які складають мінський пакет, — це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію.

    Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення.

    Путін мріє про відхилення нами Закону про особливий статус Донбасу. Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України.

    Ми — державники. Ми не міняємо принципів. Тому ми проголосували «за».

    Слава Україні!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас санкції Мінські угоди Путін
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