Путін мріяв про відхилення Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу
Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії
У Європейська Солідарність є підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі:
- поява в паризькому комюніке нав’язаної Путіним формули Штайнмаєра;
- українська делегація не підняла питання дорожньої карти;
- коту під хвіст пішло напрацювання по миротворцях ООН;
- за вирішення таких складних проблем відповідає влада, а не опозиція;
- фігуранти касетного скандалу-2 сфабрикували ще одну справу – за нібито державну зраду при підписанні Мінських угод.
Три документи, які складають мінський пакет, — це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію.
Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення.
Путін мріє про відхилення нами Закону про особливий статус Донбасу. Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України.
Ми — державники. Ми не міняємо принципів. Тому ми проголосували «за».
Слава Україні!
Джерело: блог Петра Порошенка