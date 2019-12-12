Путін мріяв про відхилення Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу

Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії

У Європейська Солідарність є підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі:

Три документи, які складають мінський пакет, — це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію.

Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення.

Путін мріє про відхилення нами Закону про особливий статус Донбасу. Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України.

Ми — державники. Ми не міняємо принципів. Тому ми проголосували «за».

Слава Україні!