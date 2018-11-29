На Донбасі в ході бойового зіткнення зник військовослужбовець



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Інцидент стався у 10-й гірсько-штурмовій бригаді

В зоні проведення Операції об'єднаних сил під час бойового зіткнення зник боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляється на сторінці бригади у соцмережі Facebook.

Інцидент стався у четвер.

«В ході бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця.

Як відомо, 10-а гірсько-штурмова бригада була сформована в м. Біла Церква (Київська область) в жовтні 2015 року. Періодично виконує бойові завдання в зоні ООС.

Нагадаємо, 28 листопада в районі проведення ООС окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.