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    На Донбасі відновили подачу води до Торецька

    • Розсилка
    На Донбасі відновили подачу води до Торецька

    Повне опресування окремих районів та селищ триватиме 2-3 доби

    У місті Торецьк Донецької області ввечері у неділю, 23 червня, почалося відновлення подачі питної води.

    Про це повідомляє заступник глави Військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Вінник.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник.

    «Бригада Часовоярського РВУ Компанії «Вода Донбасу» в 16.00 закінчила відновлювальні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк. Оскільки технологія ремонту вимагала бетонних робіт, необхідно 12 годин для його затвердіння. О 4 годині ранку неділі вода почала заповнювати водогін, ввечері – надійде на водопровідний вузол і першим абонентам. На повне опресування системи треба 3-4 дні», – написав Винник.

    Як додав керівник адміністрації Ярослав Руденко, звечора води в місто надходило близько 500 кубічних метрів на годину і цього замало для швидкого наповнення резервуару.

    «Паралельно з його наповненням почали опресовувати водогін, що живить забалочну частину міста (для повного опресування «Забалки» потрібно до трьох діб). По інших районах подача води розпочнеться сьогодні з 5 години ранку», - зазначив він.

    Голова адміністрації пояснив, що ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк здійснювались в тому числі з бетонуванням, тому було знижено тиск подачі води по водогону, аби його не пошкодити.

    «Повне опресування окремих районів та селищ триватиме 2-3 доби», - уточнив Руденко.

    вода Донеччина Торецьк місто
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