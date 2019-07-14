На Донбасі - вісім порушень тиші, окупанти стріляють із мінометів та озброєння БМП



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Внаслідок обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано

Внаслідок обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано

Від початку доби, 14 липня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. Двічі - поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї. Поряд Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Околиці Богданівки обстрілювали з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Смілого – з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Зайцеве з напрямку Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів», - додали у штабі.

Внаслідок обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.