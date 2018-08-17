На Донбасі військові збили російський безпілотник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відеозйомки

Силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил було зафіксовано безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку українських позицій на напрямку Первомайськ – Сєвєродонецьк – Сватово.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Одразу ж чергові засоби ППО були приведені у боєготовність «Повна». Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Об'єднаних сил», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в ході обстеження встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відеозйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

«Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією (яка перебуває під санкціями США та працює спільно з заводом виробником БПЛА «Орлан»), що доводить причетність Російської Федерації до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ проти української армії. Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів», - заявили у штабі Операції об'єднаних сил.

Підкреслюється, що таким чином, Російська Федерація продовжує здійснювати пошук нових форм та способів застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України.

«Одночасно з цим, російською стороною проводиться дослідницька робота щодо оцінки реальних можливостей техніки військового призначення, використовуючи окуповані території України у якості полігону», - повідомили у штабі, зазначивши, що «кожна спроба окупантів порушити повітряний простір отримає рішучу відсіч».

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вперше з травня обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України на Донбасі з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», що є порушенням Мінських угод.