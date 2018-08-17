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    Новини

    На Донбасі військові збили російський безпілотник

    • Розсилка
    На Донбасі військові збили російський безпілотник

    Встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відеозйомки

    Силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил було зафіксовано безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку українських позицій на напрямку Первомайськ – Сєвєродонецьк – Сватово.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Одразу ж чергові засоби ППО були приведені у боєготовність «Повна». Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Об'єднаних сил», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що в ході обстеження встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відеозйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

    «Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією (яка перебуває під санкціями США та працює спільно з заводом виробником БПЛА «Орлан»), що доводить причетність Російської Федерації до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ проти української армії. Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів», - заявили у штабі Операції об'єднаних сил.

    Підкреслюється, що таким чином, Російська Федерація продовжує здійснювати пошук нових форм та способів застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України.

    «Одночасно з цим, російською стороною проводиться дослідницька робота щодо оцінки реальних можливостей техніки військового призначення, використовуючи окуповані території України у якості полігону», - повідомили у штабі, зазначивши, що «кожна спроба окупантів порушити повітряний простір отримає рішучу відсіч».

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    На Донбасі військові збили російський безпілотник
    На Донбасі військові збили російський безпілотник
    На Донбасі військові збили російський безпілотник
    На Донбасі військові збили російський безпілотник
    На Донбасі військові збили російський безпілотник
    Facebook Операції об'єднаних сил

    Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вперше з травня обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України на Донбасі з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», що є порушенням Мінських угод.

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