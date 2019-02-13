На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків поранений український військовий



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Один із обстрілів бойовиків був із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник на Донбасі обстріляв позиції українських військ шість разів, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це 13 лютого повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших захисників: з мінометів калібру 120 мм – у районі села Водяне; двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка», - заявили у штабі ООС.

Повідомляється, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське та з великокаліберних кулеметів – позиції українських військових поблизу населеного пункту Новолуганське.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються», - зазначили в штабі.

Нагадаємо, у селищі Зайцеве Бахмутського району на Донеччині під обстріл окупантів потрапив житловий будинок. На подвір'я влучила міна калібру 82 мм.