  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український воїн

    • Розсилка
    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український воїн

    23 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції українських підрозділів

    Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один український захисник отримав поранення, повідомляє 23 квітня у Facebook прес-центр штабу ООС.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції українських підрозділів:

    • з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі села Гнутове;
    • з 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі в районі населеного пункту Верхньоторецьке;
    • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;
    • з станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Гранітне;
    • з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Піски.

    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Південне», - повідомили в штабі ООС.

    Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ