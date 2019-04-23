На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український воїн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції українських підрозділів

Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один український захисник отримав поранення, повідомляє 23 квітня у Facebook прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції українських підрозділів:

з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі села Гнутове;

з 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі в районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;

з станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Гранітне;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Піски.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Південне», - повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.