На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув військовий

Внаслідок обстрілів окупантів один з наших захисників отримав поранення несумісні з життям

Збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню

Сьогодні, 11 вересня бойовики в черговий раз здійснили обстріл українських позицій. Внаслідок ворожого вогню загинув один військовий. Про це повідомляє ОТУ «Північ».

«Збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок обстрілів окупантів один з наших захисників отримав поранення несумісні з життям.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил», – додають в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.