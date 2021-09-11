За вересень в районі ООС бойовики втратили шестеро осіб, – ЗСУ

Від початку місяця бойовики 59 раз порушували режим припинення вогню

Головнокомандувач Збройних сил України назвав кількість жертв з боку бойовиків від початку поточного місяця. Так, ворог втратив 6 людей, ще 12 отримали поранення. Відповідна заяву Валерій Залужний оприлюднив у Фейсбуці.

«На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими», – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що від початку вересня бойовики обстріляли наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.



