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    За вересень в районі ООС бойовики втратили шестеро осіб, – ЗСУ

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    Бойовики продовжують порушувати режим тиші, проте українські військові дають відсіч&nbsp; - За вересень в районі ООС бойовики втратили шестеро осіб, – ЗСУ
    Бойовики продовжують порушувати режим тиші, проте українські військові дають відсіч 
    Фото з відкритих джерел

    Від початку місяця бойовики 59 раз порушували режим припинення вогню

    Головнокомандувач Збройних сил України назвав кількість жертв з боку бойовиків від початку поточного місяця. Так, ворог втратив 6 людей, ще 12 отримали поранення. Відповідна заяву Валерій Залужний оприлюднив у Фейсбуці.

    «На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими», – написав Залужний.

    Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що від початку вересня бойовики обстріляли наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна озброєння
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    За вересень в районі ООС бойовики втратили шестеро осіб, – ЗСУ