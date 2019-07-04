На Донбасі ворог б'є із забороненої зброї, один військовий травмований



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Із початку доби один український військовий дістав бойову травму

Від початку поточної доби до обіду на Донбасі зафіксовано вже дев'ять ворожих обстрілів, зокрема, із застосуванням заборонених артилерії та мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Станом на 12-ту годину сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник продовжує активно застосовувати заборонені артилерію та міномети», - повідомив речник МОУ.

За його даними, на луганському напрямку з початком доби розпочався обстріл зі 120-го міномету опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних поблизу Новгородського. За 35 хвилин з боку окупованої Горлівки ворог випустив 8 мін.

Також він повідомив, що у період з 4:40 до 6:20 окупанти по два рази обстріляли позиції українських військ у районах: Кримського - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру, та Новотошківського – з артилерії калібру 122 мм, 120-мм міномету і станкових протитанкових гранатометів. Ще один обстріл з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів у цей час зафіксований неподалік населеного пункту Луганське.

Окрім того, зазначив він, з 7:20 до 7:40 з боку окупованого Первомайська ворог випустив 6 мін 120-го та 2 міни 82-го калібрів по наших воїнах, які виконують бойові завдання біля Попасної.

На донецькому напрямку, вів далі речник МОУ, вночі противник здійснив 20-хвилинний обстріл з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Опитного. Ще одну 20-хвилинну вогневу провокацію окупанти влаштували біля Лебединського, застосувавши великокаліберні кулемети.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш воїн отримав бойове травмування. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються. Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил», - зазначив Праута.

Джерело: УНН