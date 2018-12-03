На Донбасі за час війни були зруйновані понад 40 тисяч домівок



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Внутрішньо переміщених осіб в Україні понад 1,5 мільйони

За словами омбудсмена, ті громадяни України, які залишились на окупованій території, щодня ризикують

Внаслідок бойових дій на Донбасі були зруйновані більш ніж 40 тисяч домівок. Про це заявив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

За словами омбудсмена, ті громадяни України, які залишились на окупованій території, щодня ризикують.

«Внутрішньо переміщених осіб понад 1,5 мільйони. Вони поїхали з різних причин, у багатьох не залишилось домівок. За даними ООН, понад 40 тис. домівок були зруйновані», - зазначив омбудсмен.

Багато українських громадян перебувають у застінках незаконних тюрем, а окупаційна влада не надає ніякої інформації про них.

Як повідомлялося, окупанти з початку доби не відкривали вогонь на Донбасі.