На Донбасі за добу – жодного порушення «тиші»



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На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігається повною мірою

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

Минулої доби, 11 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8267 гектарів території та 23 гектари акваторії. Вилучено та знешкоджено 48 366 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 10 будинків, ще на 33 об’єктах роботи тривають.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду особовим складом ДСНС надано медичну і психологічну допомогу 51 громадянину.