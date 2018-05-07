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    На Донбасі загинув 21-річний боєць із Львівщини

    Іван Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району
    В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 травня під час патрулювання в результаті потрапляння в засідку бойовиків загинув водій БМП 24-ї окремої механізованої бригади Іван Сперелуп. Як повідомляється на сайті Ходорівської об'єднаної територіальної громади, Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району Львівської області. Бійцю
    • Сьогодні, 14:07
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    Іван Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району

    В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 травня під час патрулювання в результаті потрапляння в засідку бойовиків загинув водій БМП 24-ї окремої механізованої бригади Іван Сперелуп.

    Як повідомляється на сайті Ходорівської об'єднаної територіальної громади, Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району Львівської області. Бійцю виповнився 21 рік.

    «Про час і дату поховання буде повідомлено пізніше», - говориться у повідомленні Ходорівської об'єднаної територіальної громади.

    Нагадаємо, за інформацією прес-центру Операції об’єднаних сил, 6 травня під час патрулювання району оборони група військовослужбовців механізованого батальйону потрапила у засідку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій.

    За минулу добу, 6 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил ситуація загострилася. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення, противник 80 разів порушував Мінські домовленості.

    Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкіне. 

    Джерело: Цензор.НЕТ

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Збройні сили України Операція Об’єднаних сил
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