На Донбасі загинув 21-річний боєць із Львівщини

Іван Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 травня під час патрулювання в результаті потрапляння в засідку бойовиків загинув водій БМП 24-ї окремої механізованої бригади Іван Сперелуп. Як повідомляється на сайті Ходорівської об'єднаної територіальної громади, Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району Львівської області. Бійцю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 травня під час патрулювання в результаті потрапляння в засідку бойовиків загинув водій БМП 24-ї окремої механізованої бригади Іван Сперелуп.

Як повідомляється на сайті Ходорівської об'єднаної територіальної громади, Сперелуп родом з села Ходорів Жидачівського району Львівської області. Бійцю виповнився 21 рік.

«Про час і дату поховання буде повідомлено пізніше», - говориться у повідомленні Ходорівської об'єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Операції об’єднаних сил, 6 травня під час патрулювання району оборони група військовослужбовців механізованого батальйону потрапила у засідку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій.

За минулу добу, 6 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил ситуація загострилася. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення, противник 80 разів порушував Мінські домовленості.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкіне.

Джерело: Цензор.НЕТ