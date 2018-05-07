Загострення на Донбасі: 80 ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

Під час активних оборонних бойових дій минулої доби втрати Об’єднаних сил склали один загиблий та четверо поранених

За минулу добу, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація загострилася. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення, противник 80 разів порушував Мінські домовленості. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил. Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське,



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Українські військові

Під час активних оборонних бойових дій минулої доби втрати Об’єднаних сил склали один загиблий та четверо поранених

За минулу добу, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація загострилася. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення, противник 80 разів порушував Мінські домовленості.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкіне. Російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь з артилерії та мінометів, два рази з танку. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону.

«Зокрема, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на горлівському напрямку. На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту. Після короткого вогневого зіткнення, резервна група переслідувала противника, під час якого трьох бойовиків було знищено на лінії зіткнення», - заявили у прес-центрі.

Також зазначається, що окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора, 6 травня, ними двічі було обстріляно з гармат калібру 152 та 122 мм населені пункти Зайцеве та Нікольське, що на околиці міста Горлівка Донецької області.

Поточної доби, вночі 7 травня, ворог проявляв активність на луганському та донецькому напрямках.

Під час активних оборонних бойових дій минулої доби втрати Об’єднаних сил склали один загиблий та четверо поранених. Наразі пораненим надається кваліфікована медична допомога у госпіталі.

За даними розвідки, противник поніс втрати: трьох окупантів знищено та п’ятьох поранено.