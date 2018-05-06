На Донбасі військові потрапили в засідку: є загиблий і поранені

Підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну бойову готовність

Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій. Про це інформує прес-центр Операції об’єднаних сил. Від підриву невідомого пристрою один військовослужбовець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові потрапили в засідку

Підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну бойову готовність

Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій. Про це інформує прес-центр Операції об’єднаних сил.

Від підриву невідомого пристрою один військовослужбовець загинув, двох було поранено.

На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, по якій бойовиками ДРГ було відкрито вогонь. Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено.

Підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну бойову готовність, додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району, що на Донеччині.