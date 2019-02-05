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    На Донбасі загинув боєць із Львівщини

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    <p>Микола Рудник був членом Конгресу українських націоналістів</p> - На Донбасі загинув боєць із Львівщини

    Микола Рудник був членом Конгресу українських націоналістів

    Фото: Facebook Спілка воїнів АТО Кам'янка-Бузького району

    Загиблий Микола Рудник із села Батятичі Кам’янка-Бузького району

    На Донбасі у понеділок, 4 лютого, загинув боєць з Львівської області Микола Рудник.

    Про це повідомляється на сторінці Спілки воїнів АТО Кам'янка-Бузького району у Facebook.

    «4 лютого у зоні АТО загинув уродженець с. Батятичі Кам’янка-Бузького району - Рудник Микола Андрійович», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що Рудник був членом Конгресу українських націоналістів.

    Раніше повідомлялося, що 4 лютого російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    За даними штабу операції Об’єднаних сил, один український військовослужбовець загинув та один отримав поранення.

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