На Донбасі загинув боєць із Львівщини



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Микола Рудник був членом Конгресу українських націоналістів Фото: Facebook Спілка воїнів АТО Кам'янка-Бузького району

Загиблий Микола Рудник із села Батятичі Кам’янка-Бузького району

На Донбасі у понеділок, 4 лютого, загинув боєць з Львівської області Микола Рудник.

Про це повідомляється на сторінці Спілки воїнів АТО Кам'янка-Бузького району у Facebook.

«4 лютого у зоні АТО загинув уродженець с. Батятичі Кам’янка-Бузького району - Рудник Микола Андрійович», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Рудник був членом Конгресу українських націоналістів.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, один український військовослужбовець загинув та один отримав поранення.