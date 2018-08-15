На Донбасі загинув морський піхотинець ЗСУ



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Командування та особовий склад ВМС ЗСУ висловили співчуття близьким загиблого

На Донбасі під час виконання бойових завдань загинув морський піхотинець Федір Балахчі.

Про це 15 серпня повідомляється на сторінці Військово-Морських Сил Збройних Сил України в соцмережі Facebook.

«У районі виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької і Луганської областей загинув наш бойовий побратим - морський піхотинець старший матрос Балахчі Федір Федорович», - говориться у повідомленні.

Командування та особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил повідомили, що 14 серпня у зоні бойових дій на Донбасі один військовослужбовець загинув, троє дістали поранення.