Ексбойовик батальйону «Восток» здався поліцейським в Авдіївці



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Колишній бойовик стверджує, що на «службі» в окупантів був водієм - на вантажній автівці розвозив продукти харчування й людей

В Авдіївці Донецької області поліцейським здався колишній бойовик, який служив у незаконному збройному формуванні «Восток».

Про це повідомила поліція Донеччини.

«Майже півтора року мешканець Покровського району служив у незаконному збройному формуванні «Восток». На початку 2016 року бойовик залишив службу і лише вчора, 2 березня, вирішив повідомити в поліцію про своє минуле», - йдеться у повідомленні.

Як розповів колишній бойовик співробітникам Авдіївського відділення поліції, у серпні 2014 року після телефонної розмови із своїм товаришем він вирішив приєднатися до незаконного збройного формування, в якому той служив і отримував нібито непогану зарплатню. Прибувши до окупованої Ясинуватої, мешканець Покровського району розшукав там відділ міліції, керівництво якого і взяло його на службу до підрозділу «Восток».

Через кілька днів чоловіка відвезли до Донецька, де видали військову форму, жетон, посвідчення та зброю і призначили на посаду стрілка. Та замість своїх обов’язків новоспечений бойовик був водієм - на вантажній автівці розвозив продукти харчування й людей.

У січні 2016 року чоловік залишив свою службу і переїхав до Криму, а згодом – до Татарстану. У вересні 2019 року чоловік повернувся в Україну до батьків. Побоюючись відповідальності за службу в рядах бойовиків, він вів прихований спосіб життя, однак все ж таки зважився і прийшов у поліцію з зізнанням.

Відносно чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадали, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України у випадку, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності.

До слова, ватажкам банди бойовиків «Сомалі», причетним до теракту в Авдіївці, повідомлено про підозри.