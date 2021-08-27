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    На Донбасі загинув український військовий

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    Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності&nbsp;оперативно-тактичного угрупування &laquo;Схід&raquo; - На Донбасі загинув український військовий
    Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»
    Фото з відкритих джерел

    У районі якого населеного пункту стався обстріл, наразі невідомо

    Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сьогодні українські позиції. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід».

    Зазначається, що військовослужбовець загинув у зоні відповідальності угрупування «Схід». У районі якого населеного пункту стався обстріл, не уточнюється.

    «Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – заявили в оперативно-тактичному угрупуванні «Схід».

    Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, на Донбасі загинув український військовий – старший сержант В'ячеслав Пітько. Він став сьомою бойовою втратою ЗСУ з початку серпня.

    Раніше повідомлялося, що 24 серпня на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов.

    Як відомо, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

    19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

    7 серпня від обстрілу під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї бригади.

    10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

    16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 бригади.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл смерть військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі загинув український військовий