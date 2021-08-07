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    Стало відомо ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

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    Військовий загинув під час обстрілу Пісків - Стало відомо ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Військовий загинув під час обстрілу Пісків
    Фото з відкритих джерел

    32-річний воїн – родом із Сумщини

    Сьогодні, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. Про це повідомляє Сумська обласна державна адміністрація.

    «У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка. Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що Ярослав Семеняка був родом із Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом з червня 2020 року.

    Нагадаємо, від початку доби, 7 серпня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

    Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

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    Теги: Донбас ЗСУ
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    Стало відомо ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі