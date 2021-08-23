  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Названо ім’я українського захисника, що загинув 22 серпня на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Названо ім’я українського захисника, що загинув 22 серпня на Донбасі

    Молодий лейтенант був справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє

    У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов. Про це повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, в якій служив військовий.

    «З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів», – йдеться в повідомленні.

    За словами побратимів загиблого, Михайлов «гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє».

    Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця.

    На Донбасі загинув лейтенант Юрій Михайлов
    На Донбасі загинув лейтенант Юрій Михайлов

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 22 серпня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

    В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо ім’я українського захисника, що загинув 22 серпня на Донбасі