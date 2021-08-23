Названо ім’я українського захисника, що загинув 22 серпня на Донбасі

Молодий лейтенант був справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє

У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов. Про це повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, в якій служив військовий.

«З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів», – йдеться в повідомленні.

За словами побратимів загиблого, Михайлов «гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє».

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця.

На Донбасі загинув лейтенант Юрій Михайлов

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 22 серпня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.