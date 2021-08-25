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    Стало відомо ім’я військового, який загинув у День Незалежності

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    Олександр Аксьонов&nbsp;&ndash;&nbsp;шоста&nbsp;бойова втрата ЗСУ з початку серпня - Стало відомо ім’я військового, який загинув у День Незалежності
    Олександр Аксьонов – шоста бойова втрата ЗСУ з початку серпня
    Фото з відкритих джерел

    На Донбасі загинув 38-річний військовий із Борисполя

    Вчора, 24 серпня, на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов. Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

    «Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років», – написав Борисенко у фейсбуці.

    Ні обставин загибелі бійця, ні номера бригади, в якій він служив, мер не повідомив.

    Як повідомляє бориспільське видання «Вісті», Олександр Аксьонов – молодший сержант, боєць 131-го окремого розвідувального батальйону.

    Пішов служити у 2018 році. На Донбасі був прикомандирований до 28-ї окремої механізованої бригади. Не одружений. У Борисполі в чоловіка залишилась мати.

    Як відомо, 28 омбр тримає оборону в районі Мар’їнки Донецької області.

    Згідно з повідомленням пресцентру штабу Об’єднаних сил, 23 серпня на Донеччині окупанти обстрілювали українські позиції неподалік Мар’їнки з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Водяного – з мінометів 120-го калібру.

    24 серпня російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Новомихайлівки.

    Олександр Аксьонов – шоста бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

    22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

    19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

    7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

    10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

    16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЗСУ війна смерть військові День Незалежності снайпер Операція Об’єднаних сил солдат
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    Стало відомо ім’я військового, який загинув у День Незалежності