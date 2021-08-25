Стало відомо ім’я військового, який загинув у День Незалежності

Олександр Аксьонов – шоста бойова втрата ЗСУ з початку серпня

На Донбасі загинув 38-річний військовий із Борисполя

Вчора, 24 серпня, на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов. Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

«Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років», – написав Борисенко у фейсбуці.

Ні обставин загибелі бійця, ні номера бригади, в якій він служив, мер не повідомив.

Як повідомляє бориспільське видання «Вісті», Олександр Аксьонов – молодший сержант, боєць 131-го окремого розвідувального батальйону.

Пішов служити у 2018 році. На Донбасі був прикомандирований до 28-ї окремої механізованої бригади. Не одружений. У Борисполі в чоловіка залишилась мати.

Як відомо, 28 омбр тримає оборону в районі Мар’їнки Донецької області.

Згідно з повідомленням пресцентру штабу Об’єднаних сил, 23 серпня на Донеччині окупанти обстрілювали українські позиції неподалік Мар’їнки з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Водяного – з мінометів 120-го калібру.

24 серпня російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Новомихайлівки.

Олександр Аксьонов – шоста бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.