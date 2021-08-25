Стало відомо ім’я військового, який загинув у День Незалежності
На Донбасі загинув 38-річний військовий із Борисполя
Вчора, 24 серпня, на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов. Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко.
«Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років», – написав Борисенко у фейсбуці.
Ні обставин загибелі бійця, ні номера бригади, в якій він служив, мер не повідомив.
Як повідомляє бориспільське видання «Вісті», Олександр Аксьонов – молодший сержант, боєць 131-го окремого розвідувального батальйону.
Пішов служити у 2018 році. На Донбасі був прикомандирований до 28-ї окремої механізованої бригади. Не одружений. У Борисполі в чоловіка залишилась мати.
Як відомо, 28 омбр тримає оборону в районі Мар’їнки Донецької області.
Згідно з повідомленням пресцентру штабу Об’єднаних сил, 23 серпня на Донеччині окупанти обстрілювали українські позиції неподалік Мар’їнки з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Водяного – з мінометів 120-го калібру.
24 серпня російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Новомихайлівки.
Олександр Аксьонов – шоста бойова втрата ЗСУ з початку серпня.
22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.
19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.
7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.
10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.
16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.