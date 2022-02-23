На Донбасі окупанти стріляли з «Градів»: один військовий загинув, є поранені

Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Вісім разів Щастя – з БМ–21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Муратове – з БМ–21 «Град».

Кряківку – з БМ–21 «Град».

Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Травневе – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Красногорівку – з протитанкових гармат МТ–12.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар'їнку – з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Жовтне – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне – з мінометів калібру 82 мм.

Піски – з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Чермалик – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Майорськ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Шуми– з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Двічі Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Опитне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько–окупаційні війська обстріляли:

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новотошківське – з БМ–21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золоте – з артилерії калібру 122 мм.

Попасну – з артилерії калібру 122 мм.

Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.