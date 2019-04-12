На Донбасі загострення: один військовий загинув, восьмеро були поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил

У штабі операції Об’єднаних сил (ООС) повідомили, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще восьмеро були поранені.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться в повідомленні.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів:

двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Лебединське;

тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль;

чотири рази з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;

п'ять разів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новоселівка;

з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове;

двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ » окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка. окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.

У штабі повідомили, що під час обстрілів один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Втрат серед особового складу немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.