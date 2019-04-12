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    На Донбасі загострення: один військовий загинув, восьмеро були поранені

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    На Донбасі загострення: один військовий загинув, восьмеро були поранені

    Бойовики 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил

    У штабі операції Об’єднаних сил (ООС) повідомили, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще восьмеро були поранені.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться в повідомленні.

    Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів:

    • двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Лебединське; 
    • тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль; 
    • чотири рази з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке; 
    • п'ять разів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новоселівка; 
    • з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове; 
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;
    • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївка.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.

    У штабі повідомили, що під час обстрілів один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення.

    За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Втрат серед особового складу немає.

    На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

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