Пункти пропуску «Каланчак» та «Чаплинка» відновлюють роботу



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Держприкордонслужба продовжить відстежувати ситуацію, що склалася через хімічні викиди з заводу у окупованому Криму

Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» на адмінмежі з Кримом, які тимчасово не працювали через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі «Титан», відновлять свою роботу уже 15 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Завтра, 15 вересня 2018 року, контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» відновлять свою роботу. Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держприкордонслужба продовжить відстежувати ситуацію. У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров'ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ.

У ДПСУ нагадали, що роботу пунктів пропуску «Каланчак» і «Чаплинка» було тимчасово припинено через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі «Титан» на території ТОТ АР Крим.

Наразі відомо, що окупований Армянськ готують до режиму надзвичайного стану.

Сьогодні в окупованому Криму жителі Армянська скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан». Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки.

У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.

Українська поліція зараз розглядає три версії забруднення повітря в окупованому Криму та на Херсонщині: перша - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки були здійснені в зв'язку з неправильною експлуатацією заводів «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод»; друга - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки відбулися через пошкодження резервуарів з відходами на заводах «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод» під час здійснення військових навчань РФ; третя - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки здійснені РФ з метою створення масштабної інформкампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих жителів з обох сторін адмінкордону до вимог розблокувати дамбу на Північнокримському каналі і відновити подачу води на тимчасово окуповану територію АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі. Вміст розчиненого азоту перевищив норму.

Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.

Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.